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和碩賣出部分立訊持股 處分利益6億元入袋

2019-11-13 20:57經濟日報 記者謝艾莉／台北即時報導

蘋果供應鏈和碩（4938）今日晚間公告，於10月25日至11月13日，以每單位價格135.8 至152元出售立訊精密持股679.6萬股，處分利益為6.08億元。

和碩公告，迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為3,533萬股，取得或處分之具體目的為實現投資收益。隨著和碩本季售出立訊精密持股，豐厚的處分利益將可挹注和碩第四季業外表現。

立訊精密為AirPods 的主要組裝商。和碩第3季財報優於市場預期，董事長童子賢日前表示，原先業界對今年忐忑不安，主要是因為美中貿易摩擦讓廠商忙著轉移產能，但現在來看2019年可望平穩過去，「今年業績不會比2018年差」，第4季營運跟歷年相似，是旺季的尾巴、類似四季中的「冬藏」。意味著今年和碩營收可望比2018年1.3兆的表現持平或是成長，並創連續六年營收破兆元大關。

童子賢說明，和碩第3季財報表現優異，很大一部份原因為訴求製造平穩，讓淡旺季業績不要過於分明。他坦言，今年的調節的確比去年好，「一個月增加多少營收不是重點，要從一整年來看是不是平穩比較要緊。」雖然手機是有時效性的產品，在拉貨旺季時讓作業員不得不準備這麼多，但和碩今年在這方面調節比去年全年好很多。

童子賢也表示，和碩持續分散客戶與產品線，比如說汽車電子占和碩營收不到5%，但獲利貢獻卻遠遠超過，大大挹注和碩的毛利率與獲利表現。

此外，法說會上市場關注和碩在非中國大陸的產能準備，對此童子賢表示，EMS廠是服務業，必須因應客戶需求作調整，現在也跟客戶緊密合作。雖然和碩已在印尼設廠，但當地腹地不夠大，和碩轉移海外產能不可能100%均在印尼。因此仍計畫投資印度、越南。

童子賢也分析在大陸和東南亞投資的優劣，大陸號令一致且基礎建設到位優於東南亞，東南亞投資必須面對不同國家和法令，且基建部份也有待加強，例如目前越南北部用電的問題就受到考驗。

和碩東南亞童子賢

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