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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

鴻海轉型攻三大技術　劉揚偉：3到5年毛利率達10%

2019-11-13 20:37經濟日報 經濟日報 黃靖文 邱力行/台北即時報導

鴻海今(13)日舉辦法說會，董事長劉揚偉表示，要帶領鴻海進數位轉型及轉型升級，看好電動車、數位醫療和機器人等三大產業的市場發展，未來要增加人工智慧、半導體、5G/6G等相關核心技術，劉揚偉指出，未來目標是3到5年要將鴻海的毛利率衝上10%。

鴻海劉揚偉半導體

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