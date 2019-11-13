亞太電信完成100億增資 結合鴻海搶攻5G商機
亞太電信13日公告第一階段私募案，順利增資100億元，由鴻海及其子公司投資，同時宣告為即將到來的5G第一波釋照及未來營運計畫備妥資金，未來將結合鴻海科技集團資源，持續強化5G核心競爭力，整合產業生態鏈夥伴，發展跨領域的創新垂直應用，正式宣告揮軍5G市場，搶攻5G商機。
亞太電信表示，將全力參與5G第一波釋照競標，爭取最佳之頻段、頻寬組合，未來頻譜的建設，將採高低頻、大小基站並進的策略，不排除透過共頻、共網、共建方式與策略夥伴進行合作，以最有效率方式，發揮最大效益，提供消費者最優質的5G服務。
亞太電信將攜手鴻海科技集團串聯軟硬體 ，整合上下游生態鏈 ，搶攻5G商機，鴻海科技集團轄下產業領域涵蓋基礎設施、電信平台及終端應用場域，亞太電信則是在集團中扮演5G網路平台、技術發展、創新應用的角色，為串起數位匯流版圖的重大樞紐，開啟數位經濟的鑰匙，未來將攜手鴻海科技集團，串聯生態圈夥伴，整合 IoT應用解決方案，進行各項垂直應用，開發更多創新服務，搶攻5G商機。
亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信早於2014年即推出「Gt 智慧生活」品牌識別，其中Gt代表意涵為Good Time、Get Together、Great Technology三元素，並以行動、數位、寬頻做為業務發展重心，Logo配色則是以代表環保永續的綠色呈現，意即亞太電信為最早跳脫傳統電信產業，致力於發展智慧生活應用，轉型為新創科技服務的公司。
亞太電信表示，積極轉型，不僅上半年資通訊、物聯網及數位服務等新營收大幅成長，且5G及物聯網布局領先業界，包含全台第一家通過NCC驗證的5G實驗網、全台首家進行5G 網路直播8K影像、業界第一個推出AI 視覺辨識應用，近期亞太電信也與經濟部中小企業處推動「亞太電信 5G 加速器」，引導新創團隊連結國際及跨領域平台合作，催化新創產業投資及衍生商機；同時透過交大校園實驗網域，展演全台5G無人機首飛。
展望未來，亞太電信表示，將持續發揮5G核心競爭力，結合鴻海科技集團全球化科技製造能力，透過跨域的整合，持續在智慧製造、智慧能源、智慧交通、智慧醫療、智慧零售、智慧娛樂領域推動，創造跨界產業多贏的新局面，我們也相信5G帶來的龐大商機帶領公司走向另一波的高度成長。
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