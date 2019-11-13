貿聯第3季獲利5.28億元 創單季新高

2019-11-13 20:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



貿聯今日公布2019第3季稅後純益5.28億元，季增7.31%，年增20.82%，創單季新高，第3季每股稅後純益(EPS)4.48元，優於第2季的4.17元，也優於去年同期的3.72元。

貿聯2019年前三季稅後純益13.51億元，年成長43.57%，前三季EPS為11.46元，也優於去年同期的8.03元。貿聯表示，2019第3季獲利表現不錯，主要是產品組合不錯，高毛利產品出貨較多，同時，人民幣急貶，使得該公司產生業外收益，也同步提升第3季獲利。

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貿聯主要支付貨幣是美元，不過，該公司在中國大陸的工廠，員工薪資與材料，都是用人民幣支付，使得該公司受惠於人民幣兌美元的貶值收益。

展望2019第4季，貿聯表示，業績表現應該持穩，與前兩季差不多，不過，由於耶誕假期快要到了，屆時因為工廠放假，可能有幾天無法出貨，對營收會有一些影響。

對於2020年展望，貿聯對明年仍審慎樂觀。尤其主力客戶之一的特斯拉，宣布在德國柏林設立超級工廠，將在歐洲本地製造電動車，目前特斯拉的Model 3是歐洲電動車單一車款銷售冠軍，主要是競爭對手單價較高，也沒有太多電動車產品可以選擇。

德國柏林在地的「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）報導，知情人士指出，特斯拉超級工廠（Gigafactory）的預定地在柏林東南郊的工業區，鄰近即將在2020年秋天啟用的新機場，行政區屬布蘭登堡邦（Brandenburg）。這座廠的規模相當於特斯拉目前在上海興建的新廠，預計2021年底完工啟用，可望創造7000個工作機會。

知情人士透露，特斯拉計畫在此生產入門款Model 3供應歐洲市場，未來還將生產休旅車Model Y。此外，特斯拉也打算在柏林成立工程師和設計中心。