四檔非電子股 內外資財測UP
台股短線拉回，績優非電子股出頭，包括工具機大廠上銀（2049）釋出轉機，今（13）日獲美銀證券調升到「買進」評級，逆大盤收漲，本土大型投顧並喊買股王亞德客，給予超過500元目標價；另外中信金、喬山財報優異，也吸引內外資上修財測，扮演盤面焦點。
上銀預期工具機景氣改善，外資新一波調整以美銀升評最大，大和資本、瑞信也喊「買」，保守派雖有摩根士丹利等喊「中立」或「減碼」，不過下半年來，翻多工具機股的外資增加，呼應景氣進行觸底。
美銀證券今年8月率先翻多亞德客，此次提出三理由喊買上銀，包括上銀受美中貿易戰衝擊的訂單可望自明年第2季起好轉；5G投資將帶動線性滑軌需求；以及上銀有效控管產能，接下來產能利用率拉升，營益率可望向上。
外資統計，上銀2008年來經歷三波景氣循環，分別耗時12-21個月重返復甦，換算此波修正到明年中將反彈。對照上銀第3季財報雖不佳，但利空已預期，轉機的布局點就是現在。
美銀最新對上銀今、明、後年每股純益（EPS）預估，分別提高到7.1元、12.4元、15.3元；目標價相對收盤價有28%的上檔空間。
本土大型投顧則對工具機族群「三連發」，包括產業大報告和亞德客、上銀各出台一篇重新追蹤分析，強調工具機景氣到明年中就會修正完畢，股王的亞德客不僅獲利看好，評價還有機會挑戰2018年上升循環的500元。
投顧指出，亞德客基本面具備三利基，一是中國工具機景氣調整，但亞德客市占穩定擴張，今年累計營收僅較去年同期下滑1%，二是5G建設提高，亞德客率先受惠，三是明年起線性滑軌新品進一步貢獻，預估達人民幣2-3億元；今、明年EPS挑戰13元、18元。
中信銀財管業務躍進，昨日帶量創新高。摩根大通表示，中信金財報優於預期，銀行財管最為驚豔，看好尋求低風險的買盤搶進，目標價提高到25.2元。
本土投顧另喊買健身概念股喬山，在喬山據點擴張帶動第3季獲利，預期第4季還會優於前一季，中長線大者恆大效益加速實現以及併購認列挹注，今明年EPS挑戰2.1元、3元。
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