親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

四檔非電子股 內外資財測UP

2019-11-13 18:21經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台股短線拉回，績優非電子股出頭，包括工具機大廠上銀（2049）釋出轉機，今（13）日獲美銀證券調升到「買進」評級，逆大盤收漲，本土大型投顧並喊買股王亞德客，給予超過500元目標價；另外中信金、喬山財報優異，也吸引內外資上修財測，扮演盤面焦點。

上銀預期工具機景氣改善，外資新一波調整以美銀升評最大，大和資本、瑞信也喊「買」，保守派雖有摩根士丹利等喊「中立」或「減碼」，不過下半年來，翻多工具機股的外資增加，呼應景氣進行觸底。

美銀證券今年8月率先翻多亞德客，此次提出三理由喊買上銀，包括上銀受美中貿易戰衝擊的訂單可望自明年第2季起好轉；5G投資將帶動線性滑軌需求；以及上銀有效控管產能，接下來產能利用率拉升，營益率可望向上。

外資統計，上銀2008年來經歷三波景氣循環，分別耗時12-21個月重返復甦，換算此波修正到明年中將反彈。對照上銀第3季財報雖不佳，但利空已預期，轉機的布局點就是現在。

美銀最新對上銀今、明、後年每股純益（EPS）預估，分別提高到7.1元、12.4元、15.3元；目標價相對收盤價有28%的上檔空間。

本土大型投顧則對工具機族群「三連發」，包括產業大報告和亞德客、上銀各出台一篇重新追蹤分析，強調工具機景氣到明年中就會修正完畢，股王的亞德客不僅獲利看好，評價還有機會挑戰2018年上升循環的500元。

投顧指出，亞德客基本面具備三利基，一是中國工具機景氣調整，但亞德客市占穩定擴張，今年累計營收僅較去年同期下滑1%，二是5G建設提高，亞德客率先受惠，三是明年起線性滑軌新品進一步貢獻，預估達人民幣2-3億元；今、明年EPS挑戰13元、18元。

中信銀財管業務躍進，昨日帶量創新高。摩根大通表示，中信金財報優於預期，銀行財管最為驚豔，看好尋求低風險的買盤搶進，目標價提高到25.2元。

本土投顧另喊買健身概念股喬山，在喬山據點擴張帶動第3季獲利，預期第4季還會優於前一季，中長線大者恆大效益加速實現以及併購認列挹注，今明年EPS挑戰2.1元、3元。

資料來源：各投顧券商
資料來源：各投顧券商
分享

上銀工具機景氣

相關新聞

三王齊黑台股收跌52.54點 三大法人賣超55.6億

2019-11-13 15:08

前三季獲利大增7成 中菲行挑戰波段高

2019-11-13 13:49

鴻海今法說 行情小漏氣

2019-11-13 13:49

權值股失勢 台股空軍氣盛

2019-11-13 13:49

被動元件 族群一片紅

2019-11-13 13:49

併購題材 國巨、文曄跳空漲停

2019-11-13 13:49

股后爭霸 矽力逼千元淺嘗

2019-11-13 13:49

權值股熄火 台股開低走低下跌52點收11,467

2019-11-13 13:48

今年前三季賺贏去年一整年 三大法人搶先卡位這些公司

2019-11-13 12:29

照明彈 VS. 煙霧彈！美中貿易添變數 台股震盪

2019-11-13 12:22

亞系外資降評 臻鼎-KY股價重挫逾8%

2019-11-13 12:02

鴻海法說會前股價走軟 和碩走強

2019-11-13 11:43

大聯大敵意併購 文曄漲停鎖死、逾99萬張排隊買

2019-11-13 10:28

29年前最高點時的績優股抱到今天 這三檔漲最猛

2019-11-13 10:07

蘋概三王漲跌互見 台股開盤下跌37點失守11,500點關卡

2019-11-13 09:23

賴憲政：ETN兩優勢 市場新寵

2019-11-12 23:43

鴻海三利多 外資押寶

2019-11-12 23:35

台積Q3配息2.5元 明年發放

2019-11-12 23:35

凱基證有禮 買權證抽iPhone

2019-11-12 23:30

季報轉機族群 吸睛

2019-11-12 23:28

無線耳機類股 強彈

2019-11-12 23:28

中信證客製化App 獲全國首獎

2019-11-12 23:28

就市論勢／被動元件、風電 題材熱

2019-11-12 22:45

欣興前三季每股賺1.5元 Q3淨利創八年同期新高

2019-11-12 20:10

強化電動車布局 日本住友商事參與華德私募

2019-11-12 15:17

台股收復11500點 法人：近期不宜過度偏多

2019-11-12 14:28

台積電、鴻海領軍 台股上漲93點收11,520

2019-11-12 13:45

外資：三理由 鴻海將複製和碩漲停

2019-11-12 13:27

就市論勢／半導體金融股 可留意

2019-11-08 23:51

電商、高殖利率族 亮點

2019-11-04 23:44

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

29年前最高點時的績優股抱到今天 這三檔漲最猛

2019-11-13 10:07

鴻海三利多 外資押寶

2019-11-12 23:35

鴻海認購亞太電信私募100億元 參與5G頻譜競標

2019-11-13 13:37

鴻海前三季每股賺4.87元 Q3淨利季增八成

2019-11-13 15:11

鴻海今法說 行情小漏氣

2019-11-13 13:49

台積Q3配息2.5元 明年發放

2019-11-12 23:35

今年前三季賺贏去年一整年 三大法人搶先卡位這些公司

2019-11-13 12:29

無線耳機類股 強彈

2019-11-12 23:28

季報轉機族群 吸睛

2019-11-12 23:28

大聯大敵意併購 文曄漲停鎖死、逾99萬張排隊買

2019-11-13 10:28

欣興前三季每股賺1.5元 Q3淨利創八年同期新高

2019-11-12 20:10

鴻海法說會前股價走軟 和碩走強

2019-11-13 11:43

禾聯碩前三季EPS 9.32元 全年獲利稱霸上市家電五雄

2019-11-12 21:54

外資連22買台股 最愛的鴻海大漲24.8%

2019-11-12 22:18

國巨500億收購美國基美 股價跳空漲停鎖死

2019-11-13 09:26

權值股熄火 台股開低走低下跌52點收11,467

2019-11-13 13:48

亞系外資降評 臻鼎-KY股價重挫逾8%

2019-11-13 12:02

賴憲政：ETN兩優勢 市場新寵

2019-11-12 23:43

上銀 單季純益 減77%

2019-11-12 23:35

嘉澤 Q3每股賺7.15元

2019-11-12 23:22

麗豐-KY第三代接班 趙承佑任總經理

2019-11-13 11:04

美方分析師認為國巨併Kemet出的價碼很划算

2019-11-13 09:20

三王齊黑台股收跌52.54點 三大法人賣超55.6億

2019-11-13 15:08

宏全 每股賺4.16元

2019-11-12 23:27

國巨併基美 三外資加入「喊買」陣列

2019-11-13 17:31

緯創第3季稅後純益為17.22億元 季增37.5%

2019-11-13 07:17

照明彈 VS. 煙霧彈！美中貿易添變數 台股震盪

2019-11-13 12:22

緯創上季每股純益0.61元 出貨喊衝

2019-11-12 23:27

併購題材 國巨、文曄跳空漲停

2019-11-13 13:49

智邦每股純益6.97元 跳增近八成

2019-11-12 23:24

神盾前三季每股純益9.65元 Q4出貨放緩

2019-11-12 23:25

鴻海今法說會 前三季每股純益4.87元

2019-11-13 15:30

宏達電Q3每股虧2.86元 連六季虧損

2019-11-13 17:12

華通、和碩 認購耀眼

2019-11-12 23:31

鴻海法說會關注六面向 早盤跌破90元關卡

2019-11-13 10:23

和泰股價創新高 金雞母和潤12月9日上市

2019-11-13 16:57

外資降評 臻鼎股價重挫

2019-11-13 13:49

嘉澤第三季稅後純益7.15億元 創單季新高

2019-11-12 22:42

欣興、台表科 四檔放閃

2019-11-12 23:31

鴻海砸百億元 認購亞太私募衝5G佈局

2019-11-13 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top