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證交所攜國泰證 引進伊斯蘭資金

2019-11-13 16:33經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所響應新南向政策，今（13）起攜手國泰證券和策略夥伴Maybank Kim Eng Securities，邀請東陽（1319）、群光、奇力新等九優質上市公司，共赴馬來西亞吉隆坡舉辦臺灣投資說明會，將與東協外資機構投資人進行密切交流，並分享臺灣資本市場展望及上市公司成長趨勢。

證交所表示，響應新南向政策，並推動台股投資人多元化，今年以來，證交所陸續於新加坡、馬來西亞、泰國等地舉辦臺灣投資說明會。此次為9月之後，再度前進馬來西亞引資，著眼於馬來西亞近年快速崛起，伊斯蘭資金規模更是全球之冠。

證交所指出，臺灣高度發展電子及精密機械產業，近年推動公司治理又頗有成效，多數企業均符合馬來西亞廣泛採用伊斯蘭的投資原則，有利吸引投資人。

參與此行的九家上市公司，包括東陽、群光、奇力新、葡萄王、美律、宏碁、智原、晶技和矽創。

本次說明會共邀請當地資產管理公司、共同基金以及政府基金等大型機構投資人與同行的上市公司代表面對面會談，證交所也亦舉辦午餐演講，由交易所同仁分享台灣產業成長性、穩健殖利率，以及優質公司治理面向等，說明台股具備實力和深度。

證交所將積極與當地機構投資人辦理多場會談，掌握外資需求，期盼挹注台股動能。

證交所資深經理單高年（中）、國泰期貨研究部主管王誌霖（右三）及馬來亞銀行主管Pa...
證交所資深經理單高年（中）、國泰期貨研究部主管王誌霖（右三）及馬來亞銀行主管Patrick Han（左三）共同於馬來西亞行銷臺灣資本市場。 圖／證交所提供
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馬來西亞證交所上市公司

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