鴻海砸百億認購私募力挺 亞太電飆漲停慶祝
鴻海(2317)今(13)日宣布，將投資100億元，參與亞太電現金增資私募普通股，增資完成後，鴻海及子公司持股比將增達從19.7%提高到40.74%；鴻海力挺，亞太電尾盤急拉飆上漲停6.91元鎖死到終場，漲停追價買單13,049張。
鴻海與子公司鴻揚創投將以每股10元，認購亞太電以私募的方式辦理現金增資發行普通股，共計10億股，合計100億元；鴻海表示，未來將攜手亞太電參與今年12月的5G頻譜競標，並持續進行行動寬頻之設備建置；規劃明年1月開始，2年內完成行動寬頻業務投資計畫。
鴻海指出，以目前持股比例來算，增資完成後，鴻海及子公司合計持有亞太電比例，將從19.7%提升到40.74%；未來鴻海將與亞太電共同發展5G生態系應用，同時藉由亞太電提供的應用服務以及用戶反饋，開發更符合運營商所需之下一代通信網路設備，落實集團深耕8K+5G、AI、智慧製造、智慧醫療等各種應用的佈局。
鴻海同時也攜手亞太電、英特爾、交大等國內外產學研菁英組成的技術聯盟，研發多項5G創新應用，尤其，亞太電取得政府『空氣品質感測物聯網』計畫中過半數布建數量，且也與新竹縣政府於智慧農業發展上，成果豐碩，未來，這些解決方案將陸續導入相關領域，加速集團的數位轉型發展。
亞太電日前董事會確定150億元的私募增資案將分三階段進行，第一階段將進行100億元額度的私募增資，私募增資價格每股10元；亞太電目前主要股東包括鴻海持股19.63%、台鐵持股9.29%、台灣大持股3.45%。
亞太電董事會也在先前通過減資彌補虧損，預計減資148.1億元，已在10月28日獲主管機關核准，減資前實收資本額429.82億元，每股淨值6.24元，減資後實收資本額281.71億元，每股淨值9.53元。
亞太電今日股價以6.29元平盤開出後走揚，尾盤傳出鴻海將召開重大訊息，由資深處長龔文霖說明第十一條第一項第8款規定情事，外界推估應與認購亞太電增資有關；亞太電股價尾盤急拉飆上漲停6.91元作收，上漲0.62元，成交量爆出47,392張。
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