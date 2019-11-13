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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

鴻海2020年成長 劉揚偉釋出展望

2019-11-13 15:59經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海（2317）今（13）日召開法說會，董事長劉揚偉釋出營運展望與2020年成長方向。

法說會鴻海劉揚偉

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