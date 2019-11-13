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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

外資終結22買 轉為賣超62億元

2019-11-13 15:09經濟日報 記者王皓正／即時報導

外資13日終結連22個交易日買超台股，單日轉為賣超62.63億元。法人表示，外資短線宣告轉買為賣，加上季報公告進入尾聲，盤面輪動速度將會加快，投資人進出皆應善設停損停利勿太戀棧。

從量價結構來看，近期大盤自29年來高點回檔，由於技術面跌破5日線以及10日線，先前更出現連續三根黑棒，其中還有一天是長黑棒。顯示短線多頭攻堅遇到瓶頸，也意味著整理期會加長。

就均線而言，月線仍持續上揚具助漲功能，亦是多頭重要支撐。5日均線則已失守並且下彎，上檔自然成為壓力。所幸技術指標乖離化解不少，量價又沒有失控，操作切忌追高殺低。

外資台股

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