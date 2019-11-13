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三王齊黑台股收跌52.54點 三大法人賣超55.6億

2019-11-13 15:08經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股13日開低走低，蘋概三王走弱收黑，終場以11,467.83點作收，下跌52....
台股13日開低走低，蘋概三王走弱收黑，終場以11,467.83點作收，下跌52.54點，成交量1,148.21億元。 報系資料照
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台股今(13)日開低走低，蘋概三王走弱收黑，大盤指數再失守11,500點，一度下滑至11,439.09點，金融股也休息，盤面上以收購題材的國巨漲停表現較強勢，終場以11,467.83點作收，下跌52.54點，成交量1,148.21億元；三大法人賣超55.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超62.63億元，投信賣超2.9億元，自營商買超（合計）9.93億元，其中自營商（自行買賣）買超5.24億元，自營商（避險）買超4.69億元。

台股今日以11,483.24點開低，台積電、鴻海走弱，大立光開低震盪，雖一度翻紅，可惜買盤不繼，仍是下跌作收，國巨收購題材下漲停表態，和碩財報利多支撐股價表現，盤面上僅零星權值股點火，指數開低走低，終場收11,467.83點，跌幅0.46%。

自營商台股三大法人

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