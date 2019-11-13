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今年前三季賺贏去年一整年 三大法人搶先卡位這些公司

2019-11-13 12:29經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股持續高檔整理，上市櫃公司第3季財報公布也進入倒數，統計已有970家公告，其中累計今年前三季每股稅後純益（EPS）已經賺嬴去年一整年的有208家，若再加上今年前十個月營收年增率為正的條件，則有150家，三大法人搶先卡位績優成長股，11月以來買超逾千張的個股包括新光金南茂、欣興等15檔。

根據CMoney資料統計，截至12日已公告第3季財報公司中，累計前三季EPS超越去年全年的公司中，EPS超過5元的公司包括鈊象、長華、光明、華固、瑞儀、大宇資、廣越、雙鴻、鐿鈦、矽創、寬宏藝術、南寶、耀億、智邦、台光電、致新、由田、美利達、群光、力山、聯茂、東科-KY、鈺齊-KY、鼎固-KY、智崴、大田、智易等，但其中長華、由田、大宇資、光明等今年前10月累計營收呈現年減的情況。

前三季EPS賺贏去年，且今年前10月營收年成長的公司有150家，其中三大法人11月來合計買超逾千張的有新光金、南茂、欣興、京元電、群光、得力、台表科、群電、美食、益登、亞聚、矽瑪、三發地產、喬山、南港等15家，產業別包括金融、生技醫療、電子部分則有半導體、零組件、光電及電子通路等，傳產股也有塑膠、紡織、橡膠股。

第3季財報公告截止日為11月14日，季報效應成為近期盤面上的焦點，在業績題材下，吸引市場資金進駐，業績展望優於市場預期的個股及族群也陸續浮現，成為投資人選股的重要參考；法人表示，可以從今年前三季利表現，搭配最新公告的10月營收，來篩選今年的績優成長股，預先布局，等待後續基本面行情發燒。

鴻海財報雖然還未公布，但法人看好第3季及第4季的營運，在法說會登場前，外資連續買超22個交易日，董事長劉揚偉下午 將親自主持法說會，將釋出什麼訊息，及第3季的獲利將牽動後續的走勢。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，台股受惠全球主要央行貨幣寬鬆態度明確，資金面充沛，有利於資本市場表現，且基本面可望呈現好轉趨勢，指數在短線調整後仍有望震盪上行，料後續行情仍將以偏多為主。

吳胤良同時提醒，投資操作上仍須留意國際政經訊息的變化，建議以選股為主，可留意趨勢明確的5G、IC設計、散熱等族群，逢低也可適度配置低基期的傳產股。

法人認為，第3季財報亮眼股，搭配第4季旺季題材，仍可持續成長者，後續走高的機會相當大，投資人可以在這個時候選擇業績題材股布局，參與後續的行情。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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財報營收EPS台股三大法人法說會新光金南茂群光半導體

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