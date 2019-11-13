照明彈 VS. 煙霧彈！美中貿易添變數 台股震盪

2019-11-13 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北即時報導



台股示意圖。 本報系資料庫 分享 facebook 10月來美中貿易衝突一度和緩，帶動台股創下29年以來新高，但近期貿易紛爭又再度傳出變數，引發市場震盪，再度印證沒有永遠不變的道理，群益期貨林致彬分析師認為美中雙方如同照明彈及煙霧彈，只要稍有變數台股將震盪加劇。

林致彬把中國比喻為「照明彈」，主要是因為中方在貿易戰的論述上，表達意思明確，除非加徵關稅出現取消，否則將不會出現文本簽暑動作，雖然是可能影響市場走向空頭，但至少給予市場投資人明確訊號。

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相反地，美國總統川普就如同「煙霧彈」，從他的發言可見，一方面說文本內容確認完成90%，達成協議的機會非常高，一方面又說如果沒有達成協議的話，要給中國更高的懲罰性關稅，對於市場而言，沒有給予明確答案，甚至還把水打混，讓投資人無法明確掌握。

林致彬進一步指出，回頭觀察台股行情，由原本一路創高轉為高檔震盪趨勢，以現階段來看，因為2020年1月總統大選，台股大跌相對機率較低，但要創高，可能需要12月中美貿易戰逐漸明朗後，多頭才有機會再次展現。

技術面上，投資人可以留意11月11日指數大跌的長黑K，把低點視為防守，指數將落在11,668～11,427點震盪，若跌破11月11日低點，則轉為11,200~11,427點震盪。

除此之外，林致彬也提醒，投資人可以觀察由期貨交易所公佈的波動率指數（VIX），在10月後指數一路上漲後，VIX指數一路下滑，兩者呈現反向是為一般正常情況，但上周VIX指數在後半周已經逐步上揚，由12緩步上升至14，顯見市場對於風險已逐步掌握，後續投資人也可以觀察該指標，一旦出現緩步上升，記得提高風險意識。