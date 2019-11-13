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亞系外資降評 臻鼎-KY股價重挫逾8%

2019-11-13 12:02經濟日報 記者吳凱中／即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）董座沈慶芳。記者尹慧中／攝影
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）董座沈慶芳。記者尹慧中／攝影
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PCB龍頭臻鼎-KY（4958）第3季稅後純益來到34.05億元，較上季大增179.8%，每股盈餘（EPS）來到3.8元，惟亞系外資認為，臻鼎第3季表現不如預期，此外，折舊費用的增加及估值已高，因此將臻鼎降評至「減持」，但目標價從110升至121元，受利空衝擊影響，導致臻鼎今（13）日盤中一度重挫逾8%。

臻鼎第3季營收356.02億元，季增54.3%、年增0.7%；毛利率23.5%，季增3.5個百分點，年減2.3個百分點；營益率14.8%，季增8.5個百分點，年減1.4個百分點；稅後純益34.05億元，季增179.8%、年減9.4%。每股盈餘3.8元。

累計臻鼎今年前三季營收為780.95億元，年減1%；毛利率21%，年增1個百分點；營益率10%，與去年同期持平；稅後純益50.05億元，年增2％，每股盈餘為5.78元。

對此，亞系外資表示，臻鼎-KY明年將大手筆投資天線、車用PCB、背光PCB等產品，考量新產線初期良率偏低以及折舊費用較高，恐影響明年獲利，意味臻鼎-KY毛利率和營業利益率高點恐將落在今年，同時將抵銷營收成長效益。

亞系外資指出，展望2020年，看好天線和類載板產品成長將推升臻鼎營收年增約兩成，不過預估毛利率將從今年的22.1%下降到21.3%；預估2020年每股盈餘恐僅成長5%，低於過去五年平均成長約9%；因此，決定調降評等至「減碼」，但目標價從110升至121元。

展望未來，臻鼎董事長沈慶芳看好明年表現將優於今年，再創新高，明年成長動能來自類載板市佔持續增加，並有軟硬結合板、天線、背光模組新品加入。

此外，明年也將擴大資本支出，規模將是歷年最大，包括在印度設立後段模組廠，中國淮安廠新增背光模組產線，秦皇島新增類載板產線，深圳二廠也在明年2月加入量產。

臻鼎毛利率營收背光模組模組廠

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