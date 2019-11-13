鴻海法說會前股價走軟 和碩走強

2019-11-13 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘。本報資料照片 分享 facebook 鴻海（2317）法說會今（13）日下午登場，並公佈第3季財報，美系外資看好同為iPhone製造商的和碩第3季表現優於預期，帶動股價強彈，鴻海也可望「複製」走勢，惟投資人不買帳，導致今日鴻海股價盤中小跌1.5%，相反和碩上揚逾3%。

美系外資看好鴻海第3季財報能複製和碩財報行情，在法說會前夕釋出報告喊進。主要基於和碩與鴻海業務結構類似，和碩好鴻海不會差，其次則是鴻海子公司如富智康、夏普獲利改善等因素，因此給予鴻海評級「加碼」，目標價110元。

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外資圈看好鴻海第3季財報已有一陣子，截至12日，外資從10月14日開始已連續買超22日，近一個月買超達56萬471張，為法人買超主力，惟鴻海股價站上90元大關後，由於短線「驚驚漲」，近期呈現震盪整理格局。

相反和碩，在第3季財報尚未公佈前，股價一直處於低檔水位，由於基期較低，財報利多帶動股價隔天直攻漲停板，目前外資仍持續買超，截至昨日已連買九日。

市場人士分析，預期鴻海第3季財報可望繳出亮麗成績，營收、獲利皆可大幅度季增，惟與和碩相比，鴻海股價站上90元已是波段新高，鴻海要複製和碩財報漲停走勢，相形之下難度較高。

美系外資預估，鴻海第3季毛利率6.1%，營益率2.6%，較今年第2季及去年同期皆增長，稅後盈餘320億元，季增率超過八成，每股盈餘（EPS）2.27元。

隨著iPhone 11系列上市，蘋果對鴻海連續兩個月拉貨，帶動10月營收來到5,958.82億元，月增1.4%、年增1%，寫下歷年同期新高，累計鴻海今年前十個月營收約為4兆元1,973.73億元，年增3%。

以三大產品線觀察，月增表現消費大於通訊，運算居第三，至於年增則是消費最強，通訊第二、運算第三。

展望第4季，法人預估，由於聖誕旺季來臨，iPhone 11系列在歐美地區銷售勢必成長，將進一步帶動鴻海11月營收增長，第4季有望登上全年單季營運高峰。