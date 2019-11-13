大聯大敵意併購 文曄漲停鎖死、逾99萬張排隊買
2019-11-13 10:28
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
半導體通路商大聯大宣布將啟動非合意收購，預計以每股45.8元，溢價收購競爭對手文曄（3036） ，預定最高收購數量17.71萬張，占文曄已發行股權三成，今（13）日兩家公司股價齊漲，尤其是文曄一開盤就跳空漲停鎖死，股價衝達39.7元，逾99萬張漲停追價買單排隊等著買。
大聯大宣布董事會通過將以每股45.8元價格，收購文曄發行且流通在外普通股，將從11月13日上午9時至12月12日15時半止，進行公開收購，預定最高收購數量17.71萬張，占文曄已發行股權三成，最低收購數量2.9516萬張，占比5％，預估將投入81.11億元。
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大聯大表示，並沒有要進入文曄董事會的規劃，法人認為這件收購案，對雙方有利，兩家公司同為電子零組件通路產業，有合作空間。
大聯大今日恢復交易，股價以39.2元開高後站上40元關卡，一度衝達40.25元，盤中漲幅2.87%；文曄則是以漲停39.7元開出，早盤排隊等著買的漲停追價買單達99萬3,285張。
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