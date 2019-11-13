蘋概三王漲跌互見 台股開盤下跌37點失守10,500點關卡
2019-11-13 09:23
經濟日報 記者林婉琪
／即時報導
台股權值股熄火，蘋概三王漲跌互見，台積電、鴻海漲多拉回，僅大立光小漲撐盤，台股今（13）日開盤下跌37.13點，開在11,483.24點，預估成交金額為1,340億元。
川普在紐約的演說上提及美中已接近協議尾聲，可能會達成重大的第一階段協議，但同時警告不達成簽署動作將會帶來更高的關稅，然而並未透露市場引頸期待的美中貿易談判細節。
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周三凌晨美股道瓊工業指數持平，報27,691.49點；標普500指數上漲4.83點或0.16%，漲至3,091.84點；那斯達克指數收漲21.81點或0.26%，報8,486.09點。
觀察昨日台股籌碼面，三大法人合計買超新台幣49.09億元。其中外資買超46.87億元，自營商買超3.26億元，投信賣超1.04億元。
大型法人機構表示，台股資金行情雖在發酵，但力道減弱許多，尤其最後接棒的外資，買超金額已不如之前熱絡。季報公告進入尾聲，還是必須提防對個股短線影響。由於盤面輪動速度很快，進出皆應善設停損停利點。
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