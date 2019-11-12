嘉澤第三季稅後純益7.15億元 創單季新高

2019-11-12 22:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 /台北即時報導



嘉澤今日公布2019第3季稅後純益7.39億元，年增49.89%，季增77.64%，創單季新高，第3季每股稅後純益(EPS)7.15元，優於去年同期的5.28元，也優於第2季的4.02元。

嘉澤2019年前三季稅後純益14.72億元，年增30.90%，前三季EPS為14.28元，優於去年同期的12.04元。

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嘉澤2019年第3季營收達41.55億元，季增16％，年增13％，創單季營收新高，在營收規模放大之下，推升該公司獲利同步成長，並創下單季新高，由於嘉澤10月營收達11.73億元，月減12.36%，年增7.21%，法人預估，由於旺季效應進入尾聲，該公司第4季營運有機會維持在高檔水準，或較第3季小幅衰退。

嘉澤供貨AMD與英特爾的中央處理器(CPU)插槽，由於第3季業績暢旺，國內兩大投顧和統一投顧都喊進。法人分析，嘉澤來自AMD的營收挹注高於英特爾，受惠AMD壯大的程度更高，伴隨既有處理器、EPYC 2平台推出，以及PC需求復甦，將嘉澤2019年預估每股稅後純益（EPS）上修到19.22元。

此外，英特爾Whitley和Eagle Stream平台升級，接腳數分別增加到4,189及5,000以上，法人推估，CPU插槽均價將各提高10至20%以上，搭配記憶體和PCle插槽全面升級，支撐嘉澤2020年EPS增加到23元。

在英特爾部分，嘉澤是英特爾的伺服器處理器插槽與插槽扣件供應商，隨著英特爾Purley伺服器處理器滲透率持續攀升之下，嘉澤出貨量持續成長，預料將帶動嘉澤明年出貨量持續擴大，由於插槽與插槽扣件售價及利潤優於平均水準，可望進一步優化嘉澤的獲利結構。