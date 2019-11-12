外資連22買台股 最愛的鴻海大漲24.8%

2019-11-12 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 /台北即時報導



外資銀彈源源不絕，已連22日買超台股，創史上第五長連買紀錄，追平2003年紀錄，推動台股加權指數12日上漲93.09點，收11,520.37點，收復10日線，有機會重新上攻11,600點之上。

外資這波連22買超，買氣為史上第四強，不但平了16年前的連22買，且這波累計金額達新台幣1,710億元，遠高於當時的1,264億元。外資之前有三波連續買超總金額超過2,000億元，但都集中在2005年及2006年。

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外資這波大買鴻海及台積電，兩檔權值股分別站上90元、300元。外資尤其鍾愛鴻海，已連買22天，買超56萬張。鴻海在這段期間的股價急漲24.8%，勝過台積電的8.1%、加權指數的5.7%漲幅。

外資已連續買超台股十周，將台股今年來的漲幅推升到18.4%，在亞股中排第一，打敗上證指數的16.8%、越南的14.1%漲幅。外資12日買超46.86億元、自營商買超3.25億元、投信則賣超1.49億元，三大法人合計買超48.63億元。

上市櫃公司最近密集公布10月營收與第3季獲利，財報優的公司領軍，台積電、鴻海、可成等電子股氣勢旺，加上國泰金、中信金等金控股助漲，台股12日在連三黑之後大反彈，成交金額則降到1,181億元。

美中貿易樂觀情緒雖然略為消退，美股11日收跌，但市場人士仍然看好台股第4季到明年1月的資金行情。本周除了有國內企業公布第3季獲利之外，還需注意美國的通貨膨脹數據，以及美國聯準會（Fed）主席鮑爾將赴國會聽證與發表演說。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，台股將受惠於外資持續回補，建議可注意四大投資主題，即明年開始爆發成長的5G產業、去中國化的廠商加速長線自動化需求、帶動下一波產業創新的AI，與健康意識提升所吹起的運動休閒產業。