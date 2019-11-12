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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

元富證券可發行 那斯達克高息股ETN

2019-11-12 18:26經濟日報 記者趙于萱／即時報導

櫃買中心11日召開上櫃(ETN)標的指數資格認可審查會議，通過元富證券申請「那斯達克亞洲(日本除外)高息股票淨報酬指數」之ETN發行資格申請，未來元富證券可發行連結ETN。

櫃買中心表示，「那斯達克亞洲(日本除外)高息股票淨報酬指數」由美國那斯達克公司 (NASDAQ)編製，以那斯達克亞太（日本除外）指數成分股為母體，選取流通量調整市值至少 2 億美元，且三個月平均單日美元交易額至少 50 萬美元丶至少連三年定期增加發放股息（按除息日計）之個股，目前共計168檔股票為該指數成分股。

那斯達克櫃買中心ETN

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