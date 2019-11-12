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12強／中華不能再輸南韓 胡金龍扛開路先鋒重任

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台股盤勢回彈 營運強勢股隨勢創新高

2019-11-12 16:56經濟日報 記者黃力／即時報導

買盤回頭，台股今（12）日走紅終止連三黑，盤面上，臻鼎-KY（4958）、嘉澤等個股挾穩固營運動能，匯聚多方人氣，股價隨勢創下歷史收盤新高。

加權指數歷經周一的修正後，展開回彈，以台積電、鴻海、國泰金等外資加碼族群為首，加上IC設計、PCB、被動元件股等利基電子股翻揚，終場上漲93點，收在11,520點，成交量則縮減至1,181億元。

盤面氛圍轉趨積極，多方資金趁勢重駐績優標的，推升嘉澤、臻鼎-KY、世芯-KY、優群、信紘科、倉和、矽力-KY等電子股，以及中華食、和泰車、鈺齊-KY、慶豐富等傳產股搶先大盤再創新高。

進一步觀之，創高股10月營收年增皆呈正增長，成績亮眼，當中，中華食、嘉澤、臻鼎-KY各有6%、7%、9%的年增，其餘標的更有81%~22%不等的雙位數表現，尤獲市場矚目。

自11月初開始，指數快速拉升，提高與各均線偏大的正乖離，並於高檔震盪數日後遇投信獲利了結和盤久不耐的賣壓，拉下盤面類股漲幅，不過，上述個股在基本面利多護體下，本月至今漲幅介於18%~2%，高於加權指數1.4%和櫃買指數-0.8%，抗震能力相較強勢。

法人表示，盤勢高檔，盤面上，股價位處低基期、有補漲空間、且基本面前景尚好的標的較受資金青睞，整體而言，外資多方操作未歇、台股基本面持穩、以及美中貿易議題尚未出現負面發展等多方條件續存，台股行情宜樂觀看待。

台股臻鼎嘉澤

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