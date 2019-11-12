人行操作MLF 陸股慢牛行情可望延續

2019-11-12 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北即時報導



人民銀行5日展開中期借貸便利(MLF)操作4,000億人民幣，下調MLF利率5個基點至3.25%，期限為1年，為2016年2月以來首次調降，此次下調之舉出乎市場意料之外，帶動當日中國股債呈現反彈的走勢。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，此次人行無預警調降MLF利率，引導市場資金利率下滑，有助改善企業融資壓力，減緩中國經濟下行的壓力，對股市將形成正面的助益，至於短期債券價格跌勢亦可望穩住，慢牛行情可望延續，政策金融債和高評級債券相關商品將是配置首選。

粘瑞益分析，此次調降MLF利率對未來有三大關鍵影響，包括緩和豬價上漲帶來通膨上揚的隱憂、進一步壓低社會融資成本，以及全球貨幣寬鬆加大人行政策操作空間。首先，中國9月CPI年增率較10月攀升0.2個百分點至3.0%，為2013年11月以來首次達到官方政策目標上限3%，此時調降MLF利率除可緩和通膨上揚風險外，更可降低市場對人行利率緊縮的疑慮。

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其次，自今年8月人行推動貸款利率市場化改革，目前已進行3次LPR報價，故人行此次調降MLF利率，將有助引導20日 LPR利率跟進調降，預計降幅在5~10個基點之間；此外，今年以來FED連續三次降息，加上ECB重啟QE政策，全球利率下降對中國出口產生一定影響，人行適時引導利率下降有助緩和經濟下行壓力。

考量中國經濟下行趨勢不變之下，人行貨幣政策仍有放寬空間。粘瑞益指出，此次人行無預警調降MLF利率，象徵性降息穩住短期債券價格跌勢，5日中國10年期國債殖利率跌破3.3%關卡，殖利率跌幅1.63%降至3.26%，創8月以來最大下降幅度，帶動債券價格呈現反彈的走勢。展望後市，短期中國債慢牛行情可望延續，政策金融債和高評級債券將是配置首選，反觀低評級的債券則建議避開。惟中長期債市是否持續多頭行情，仍須觀察豬價走勢是否引發通膨，以及全球央行貨幣政策走向。

至於股市方面，展望後市，粘瑞益指出，9月FOMC會後聲明如預期降息1碼，近期美中有望簽署第一階段貿易合約，短期英國硬脫歐機率大幅降低。此外，9月底中國兩市信用帳戶開戶總數已增至503.8萬戶，為2015年7月以來，連續第2個月升破500萬戶，可說是投資信心回溫的信號。

隨著海外不確定因素逐漸降溫，11月A股將迎來MSCI第三度擴容，大盤股納入比例將從15%提升至20%，同時中盤股(包含創業板中盤股)將按照20%比例納入，並於11/26盤後生效，由於中盤股的納入影響，預計11月帶來的增量資金將高過於5月及8月。根據MSCI估算報告，11月擴容將為A股帶來約70億美元的被動增量資金，資金充沛將助漲第四季A股行情。粘瑞益建議投資人應逢低布局，以大型A股ETF作為核心部位。