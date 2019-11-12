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強化電動車布局 日本住友商事參與華德私募

2019-11-12 15:17經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

車王電(1533)、華德動能(2237)持續強化電動車布局，華德動能考量到長期布局發展，今天宣布引進新合作夥伴，跟日本住友商事株式會社舉行投資約儀式，住友參與私募後，持有7%持股，並邀請經濟部長沈榮津參加簽約儀式。

華德動能今日上午召開臨時董事會，通過私募案，應募人為日本住友商事，參與私募價格為台幣25元，總投資金額為日幣4.5億元，華德動能董事長蔡裕慶表示，這也是日本企業投資台灣電動巴士的首例。

車王電集團下之華德動能為國內唯一獲交通部核發「自主開發設計」資格的電動車企業，新型電動巴士具超長行駛續航力，已經開始上路營運，研發的車款不管是電池壽命、車輛性能超越國際水準，具極佳性價比。

考量到長期發展兩家公司攜手投資中港廠新建廠區總投資金額約25億元，規畫為4層樓建築，1樓供華德動能生產電動巴士及底盤三電之用，2-4樓分別規畫為車王電子生產線、倉儲等用途，未來此廠區的產能為年產整車1700部及6千部底盤三電系統，未來以出口為主要目標。

華德動能今天公布日本住友商事株式會社參與華德私募。記者黃淑惠／攝影
華德動能今天公布日本住友商事株式會社參與華德私募。記者黃淑惠／攝影
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華德動能董事長蔡裕慶表示，這也是日本企業投資台灣電動巴士的首例。記者黃淑惠／攝影
華德動能董事長蔡裕慶表示，這也是日本企業投資台灣電動巴士的首例。記者黃淑惠／攝影
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華德動與日本住友商事株式會簽約參與私募認購。記者黃淑惠／攝影
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