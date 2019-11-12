台股反彈重登10日線 權證量縮觀望

2019-11-12 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



台股今（12）日在美股維持高檔震盪下，多頭殺出重圍，在台積電（2330）、鴻海等大型權值股領軍下，指數終場上漲93點、以11,520點收市，再度站上10日線；雖現貨市場反彈，但權證市場卻呈量縮觀望的狀況，交投最熱絡的權證，為連結華通（2313）的華通群益96購01（050049）。

台股今日受到10月營收收3.21兆元，為今年以來單月新高，加上美股走勢穩健，指數開盤後呈現震盪走強，終場指數上漲，終結連續三天的下跌。

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權證市場方面，隨現貨市場反彈，但因量能不足、全場僅約逾1,100億元，市場觀望反彈氣勢能否延續中，整體權證市場成交金額萎縮為24.89億元，占大盤比重為1.72%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為20.86億元，認售權證成交金額為4.02億元，認購權證成交金額占總成交金額83.82%；認購、認售比值為5.18倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結華通的華通群益96購01，成交金額為1,223萬元；認售排名第一的是，連結台積電的台積電群益94售13，成交金額為1,033萬元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術分析來看，今日指數反彈，雖把RSI指標重新站為50多方區，但日KD指標仍呈現高檔轉弱的跡象，且KD交叉往下開口並未收斂，另外觀察櫃買市場雖跟隨大盤的反彈而上漲，但反彈幅度仍舊不如集中市場，因此，近期中小股似乎仍未脫離弱勢走勢，因此，即便指數出現反彈，盤面結構似乎強中透弱，操作上不宜過度躁進。