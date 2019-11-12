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台積電、鴻海領軍 台股上漲93點收11,520

2019-11-12 13:45經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台積電、鴻海領軍，帶動台股12日反彈，終場上漲93.09點，收在11,520.3...
台積電、鴻海領軍，帶動台股12日反彈，終場上漲93.09點，收在11,520.37點，成交量萎縮至1,181.80億元，收復10日均線；盤面上，PCB族群續強、金融股、低基期股也有表現。本報資料照片
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台積電（2330）、鴻海領軍，帶動台股今（12）日反彈，終場上漲93.09點，收在11,520.37點，成交量萎縮至1,181.80億元，收復10日均線；盤面上，PCB族群續強、金融股、低基期股也有表現。

今日亞股主要股市中僅陸股壓在盤下，上証、深証跌幅在0.1~0.6%間，主要反應美中關稅傳出雜音。

在權值股方面，鴻海、和泰車、光寶科、聯發科、可成、華碩、南亞科、和碩與寶成帶頭反彈，而金融股的國泰金、中信金漲勢也相當亮眼。

另外，PCB股也延續強勢表現，盤中博智、華通、臻鼎-KY、欣興、南電、金像電等漲幅皆超過3%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，儘管昨日加權指數出現較大的拉回整理，但由於外資仍然買超，帶動今日多方信心，後續盤勢主要觀察點在資金行情是否結束。

由於近期新台幣漲勢趨緩，且跌破5日線，回測10線，造成資金流入趨緩，量能萎縮，連帶影響指數上攻力道減弱，持續關注新台幣表現，若在月線（30.5元）形成有效支撐，仍有利指數呈現高檔震盪，多頭格局延續。

新台幣國泰金金融股

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