外資：三理由 鴻海將複製和碩漲停

2019-11-12 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



外資連21買鴻海（2317），今（12）日鴻海隨大盤走高，盤中勁揚3%，摩根大通證券指出，熱錢押寶鴻海明日法說會報喜，三因素可望激勵財報大好，重演8日和碩的「漲停」行情。該券商對鴻海第3季毛利率預測達6.1%，每股純益（EPS）2.27元。

摩根大通該報告以斗大的標題「鴻海能不能複製和碩財報行情？」，隨即以「機率很高」（Chances look high），自問自答給出YES，暗示想卡位新一波鴻海大漲，財報公布前應該「買進」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出，繼蘋果代工大廠和碩「三率三升」，業務結構和和碩相似的鴻海，也有機會繳出佳績，包括三理由支持鴻海上一季財報不會太差，甚至擊敗預測。

哈戈谷表示，第一個理由是鴻海子公司獲利改善，富智康、鴻騰精密和夏普三大子事業，近一季營運都好轉；從市場反應也可見，富智康、夏普財報出爐後，外資買鴻海買得更用力。

其次，過去拖累鴻海毛利率的三個拖油瓶消失，包括勞力短缺、iPhone良率和需求不如預期，iPhone 11熱銷反映在市場不斷上修預測；第三是和鴻海業務有重複性的和碩財報大好，營益率和毛利率升幅都優於預期；摩根大通預期鴻海上一季營益率也將比第2季彈升127個基點。

目前哈戈谷給鴻海的評級是「加碼」，目標價110元。此前摩根大通報告中，預測鴻海第3季營益率有2.6%，毛利率6.1%，歸屬母公司淨利約320億元，EPS 2.27元，均比第2季大幅提升。