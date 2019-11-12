國巨宣布 擬以18億美元收購KEMET

2019-11-12 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／即時報導



被動元件大廠國巨（2327）今（12）日宣布，擬以總價18億美元（約新台幣 547 億元），收購美系被動元件業者KEMET（基美）100% 股權，每股交易金額27.2美元，較KEMET 周一收盤價23.02美元，溢價約 18%，預計明年下半年完成交易，KEMET 將自美股下市。

KEMET在全球有23個製造工廠，產品包括陶瓷電容，磁性材料、傳感器以及薄膜和電解電容。應用在高級汽車電子、工業、航空航太，醫療以及智慧手機，雲端及網絡設備、無線通信、5G 等，在全球擁有 1600 多個專利。

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國巨表示，併購將有助於增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件一次購足的服務，以及提升國巨在美國及歐洲的營業規模和市場能見度，再加上發揮基美併購TOKIN的綜效，讓國巨順利進入高規格導向的日本市場，也能強化國巨在車用電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局，最後是透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及銷售通路，進一步擴大基美的營運規模。

國巨和基美的結合，將成為被動元件產業的領導廠商，依據國巨與基美已公布的過去12個月的財報數字估算，雙方擬制性合併營收將達美金30億元，約新台幣900億元。

以每股收購價27.2美元來看，除了較 KEMET 周一收盤價溢價約18%外，較最近30個交易日的成交量加權平均價（VWAP）溢價 26%，較其過去90個交易日的VWAP溢價 37%。