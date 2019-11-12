法說行情熱 儒鴻買盤力挺站回400元關卡

2019-11-12 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



儒鴻（1476）今（12）日下午將舉辦法說會，市場聚焦運動品牌下單量增加效益與明年展望，早盤買盤並進場卡位，推升儒鴻盤中股價來到403.5元，漲幅4%，緩和了10月下旬以來連續下跌的走勢。

紡織股近期法說行情延燒，得力上周五召開法說會，總經理郭俊雄宣布利多，明年預期會再增加兩個市場主力品牌新客戶，推升明年營運比今年成長10~15%。得力昨日股價抗跌，今日股價挾量衝高，盤中來到27.3元，漲幅逾5%。

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儒鴻公告第3季季報，第3季稅後純益11.91億元，年增14.9%，季增11.3%，創今年單季獲利新高，累積前三季稅後純益31.63億元，年增0.8%，每股純益11.54元。

展望明年，儒鴻表示，將持續新客戶開發，明年可望新增5個新客戶，以歐洲、澳洲、北美客戶為主，部份是原先沒有運動盤的客戶有意轉進運動服飾，也有通路業者。目前訂單能見度已到明年上半年，預期好過今年上半年表現。

儒鴻表示，對今年全年營收逐季成長看法不變，第四季營收可望超越第3季表現，獲利也會努力求成長。

法人表示，儒鴻前三季獲利表現符合預期，受惠供應鏈整合，品牌客戶訂單表現佳，尤其NIKE、lululemon、Athleta成長可期，將助攻儒鴻明年營運表現。此外，2020年在越南布廠三期以及外包產能全年貢獻下，尤其明年上半年可望再有明顯成長。

得力今年前三季稅後純益4.14億元，比去年同期大幅成長1.78倍，每股稅後純益達1.24元。市場看好，得力今年隨著前三大客戶UA等訂單都有雙位數成長，使越南新廠稼動率逐季提升，帶動營收與毛利率雙雙走高，中國廠部分，因為主要銷售以內銷為主，未受中美貿易戰影響。

展望明年，既有客戶訂單成長與新客戶貢獻下，得力獲利維持成長趨勢無虞。