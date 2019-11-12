同協財報三率三升 獲利年增近399%
2019-11-12 12:29
經濟日報 記者謝艾莉
／即時報導
同協（5460）甫公布財報，今年前三季財報中，除了整體營收面保持穩健之外，與去年同期比較呈現三率三升，當中毛利率24%，優於去年的19%；營益率8%，優於去年的3%；稅後淨利為3,577萬元，獲利年增近399%，表現相當亮眼。
同協邁入第47年，生產產品主攻各種通訊、資訊及消費性電子產品所使用之沖壓電子零組件，持續在創新製程及利基產品布局，滿足客戶的品質要求，第3季毛利率高達25%。
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同協表示，雖然受到美中貿易戰影響，導致第3季出貨趨緩，但隨著在第3季訂單遞延效果以及新產品陸續上線生產下，10月單月公告營收創近50個月來的次高，展望第4季到2020年過年前，出貨動能有機會逐步上揚。
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