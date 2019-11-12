貿易戰影響下游需求 崇越電前三季獲利低於去年

2019-11-12 12:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



電子化學材料通路商崇越電通（3388）第3季業績較去年同期下滑，其中，累計今年前三季獲利較去年同期下滑逾二成，主要由於今年以來美中貿易戰持續延燒，影響該公司在下游需求，公司對雖然對第4季營運持續保守，不過評估明年營運可望回到正常水準。

崇越電今年第3季合併營收為20.72億元，第3季稅後純益約1億元，單季每股稅後純益為1.36元，與第2季相較呈微幅成長。

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不過，累計崇越電今年前三季合併營收為58.33億元，前三季稅後純益為2.77億元，分別較去年同期衰退11.24％及23.82％，今年前三季每股稅後純益為3.77元，也低於去年同期的5.86元表現。

崇越電表示，該公司營收超過五成來自於中國市場，今年以來受到貿易戰影響，各大製造業客戶拉貨保守，業績受此需求疲弱所累，導致整體表現低於預期，前三季營收較去年同期減少，平均毛利率17%，較去年同期下降2.5個百分點，獲利也因此減少。

此外，崇越電也指出，前二年原物料缺貨且價格上揚，使營收及獲利大幅成長，墊高去年之基期，相對今年亞洲地區矽利光大宗原物料價格下滑，以及市場需求減緩，導致營運與去年相較呈現衰退情形。雖受外在環境變化影響營收及獲利，但仍維持相當水準。

第4季為傳統淡季，加上客戶短單及急單居多的情況未變來看，該公司對第4季展望仍持審慎保守態度。期待貿易戰不確定性因素告一段落後，明年能夠回到正常營運水準。