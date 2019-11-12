群聯Q3獲利及EPS創歷史新高 前三季每股賺16.71元
2019-11-12 11:56
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
快閃記憶體控制晶片廠商群聯（8299）公布第3季財報，其中，第3季的營收及稅後純益同步創下歷史新高，累計今年前三季每股稅後純益為16.71元；群聯也持續看好，因應購物節來臨，客戶將進行補貨應戰，為該公司第4季營收持續帶來正面挹注。
群聯第3季合併營收合併營收123.94億元，季增26.69%，年增12.26%，毛利率 27.42%，季增5.18個百分點，年增1.65個百分點，營益率13.99%，季增3.09個百分點，年增0.06個百分點；第3季稅後純益16.31億元，較上季大增1.09倍，年增16.26%，單季每股稅後純益為8.28元。
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對於第3季營運表現，群聯表示，與去年同期相比，第3季記憶體模組出貨量年增29%，SSD 與 eMMC 成品成長近翻倍，且今年前三季記憶體模組出貨總位元數更成長逾1.05倍；群聯看好，因應購物節來臨，客戶將進行補貨應戰，對第4季營收持續帶來正面挹注。
累計群聯今年前三季營收為315.2億元，年增2.79%，毛利率24.33%，年增1.55個百分點，營益率12.27%，年減0.28 個百分點，累計今年前三季稅後純益為32.92 億元，較去年小幅減少6.51%，前三季每股稅後純益為16.71 元。
群聯董事長潘健成指出，今年前三季營業費用較去年同期上升21%，主要因為持續投資先進製程的次世代快閃記憶體控制晶片 IC，加上深耕佈局高階儲存應用包含伺服器市場、工控市場、與車載應用市場等，需更多高階人力與驗證流程與設備。
此外，群聯業外轉投資金士頓電子KSI方面，第3季認列損失逐漸縮小，除受惠產業旺季助攻，佈局已久的嵌入式應用市場也逐漸看到成果。
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