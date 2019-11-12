威剛Q3純益寫近八季新高 單季獲利季增2.68倍
2019-11-12 11:54
經濟日報 記者張瑞益
／即時報導
記憶體模組廠威剛（3260）公布第3季財報，其中，第3季獲利受到記憶體價格反彈帶動，單季獲利不僅創下近八季新高，同時，也較上季大幅成長多達2.68倍，市場法人看好該公司第四季獲利可望維持穩健，即使反應淡季效應，預期單季業績表現和第3季不致出現太大落差。
威剛第3季財報，其中，單季稅後純益4.23億元，較上季大幅成長2.68倍，也較去年同期大幅增加8.5倍，單季每股稅後純益為1.94元，單季獲利創下近八季高點，主要由於受惠第3季記憶體價格止跌，需求回溫，本業獲利大幅成長所致。
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威剛第3季毛利率16.22%，季增7.73個百分點，年增9.54 個百分點，營益率 6.18%，較上季轉正，年增5.59個百分點，由於第3季記憶體價格出現反彈，因此，也帶動威剛第3季毛利率及營益率出現回升。
累計威剛今年前三季營收為184.73億元，年減25%，毛利率12%，年增6個百分點，營益率1.43%，較去年同期的- 1.05% 轉正；前三季稅後純益為6.96億元，年增2.21倍，今年前三季每股稅後純益為3.19元。
威剛表示，今年7月起，因國際貿易紛爭和新品上市備貨需求，記憶體現貨價陸續回升，下游客戶備貨態度轉積極，在採購及庫存管理雙重優勢發揮下，第3季本業獲利大躍升，超越上半年。
威剛強調，第4季起，因國際大型資料中心訂單陸續回籠，加上新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升，使得記憶體需求逐步增溫，產業景氣已脫離循環谷底。公司樂觀預期，隨著下一波 5G、AI、車用電子等新應用與市場需求相繼出現，資料處理及傳輸需求將大幅翻升，使得全球記憶體產業將再次恢復成長動能，2020年記憶體價格水準可望相對優於今年同期表現。
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