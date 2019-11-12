台積電、鴻海回神 台股止跌反彈

2019-11-12 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



台積電（2330）、鴻海回神，帶動台股今（12）日反彈，盤面上PCB族群續強、金融股也有表現。法人認為，儘管昨日加權指數出現較大回拉回整理，但由於外資仍然買超，帶動今日多方信心，後續仍聚焦在資金行情上。

由於美中協商仍存不確定性，加上以港股為首的全球市場普遍走低，拖累美股早盤全面低開。不過，在道瓊指數受惠沃爾格林將私有化，且波音將於12月恢復737 MAX交機等消息激勵，尾盤小幅收紅，續創歷史新高。

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美股四大指數收盤跌多漲少，終場道瓊工業指數上漲10.25點，或0.03%，收在27,691點；標普500指數下跌6.06點，或0.19%，收在3,087.01點；那斯達克指數下跌11.03點，或0.13%，收在8,464.27點；費半指數下跌9.19點，或0.52%，收在1,727.58點。

今日亞股主要股市中僅陸股壓在盤下，上証、深証跌幅在0.1~0.6%間，主要反應美中關稅傳出雜音。

在權值股方面，鴻海、聯發科、可成、和碩、寶成帶頭反彈，而國泰金、中信金漲勢也相當亮眼。另外，PCB股也延續強勢表現，盤中華通、臻鼎-KY、欣興與南電等漲幅皆超過3%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，後續盤勢主要觀察點在資金行情是否結束，由於近期新台幣漲勢趨緩，且跌破5日線，回測10線，造成資金流入趨緩，量能萎縮，連帶影響指數上攻力道減弱，持續關注新台幣表現，若在月線（30.5元）形成有效支撐，仍有利指數呈現高檔震盪，多頭格局延續。