珍奶風席捲全球 茶飲股六角、雅茗-KY今年好賺

2019-11-12 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



珍奶風潮席捲全球，茶飲股今年前三季每股純益已賺贏去年全年表現。六角（2732）上半年EPS即已賺贏去年全年，第3季獲利再創單季歷史新高，帶動前三季稅後淨利年增170％，每股稅後純益（EPS）達7.72元，今年有機會拼賺一個股本。

雅茗-KY第3季稅後純益4,849萬元，年增30.39%，累計前三季EPS達3.53元，亦賺贏去年全年的3.11元。

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六角表示，第3季成長動能主要來自於「Chatime日出茶太」品牌力，每年新展店年成長三成起跳，同時在擁有500間以上的東南亞國家，搭上外送平台商機，推升同店銷售成長；獲利幅度也因營業費用控制得宜，第3季營收年成長約25％情況下，營業費用年增小於9％，讓第3季稅後獲利年增150％。

雅茗-KY表示，第3季財報表現亮眼，主要是因為展店腳步快速，單季開出95店，原物料銷貨收入以及權利金收入增加，加上旺季推升營收也是關鍵因素。

此外，第3季在費用控管上也有明顯效益，去年由於斥資提升資訊軟硬體讓費用率提升，今年組織架構調整後，營業費用控管都更有效率，營業費用率也由去年44.8%降低到40.1%，為歷史新低，營業利益率也由去年同期的8.01%提高到10.6%。

展望第4季，六角表示，可望呈現淡季不淡，預計全球展店有機會淨增加接近百家，淡季展店效益有於明年第1季開始發酵。

「Chatime日出茶太」品牌在全球不同國家已取得領先品牌地位，印尼目前已300家，預計往後每年以100家加速度開出；菲律賓年底有望展店至140家、每年以40-50家開出；澳洲茶太目前也140家，也會以每年淨增加50家開出；北美市場中的加拿大，明年也會達成百店里程碑。

雅茗-KY表示，截至10月底快樂檸檬新展店數已達280家，今年新開300店的展店目標可望提前達陣，接下來至年底，包含英國、美國與日本還有20家店的展店計畫已敲定。