台積電持續長紅，台股還可以紅多久？股市大咖：現在就是減碼時機！

2019-11-12 10:10 商業周刊 老馬／商業.com專欄作家



台積電。（歐新社） 分享 facebook

摘要 1.台積電股價穩定站上300元大關，台股本週指數也持續盤旋在「萬一」之上，這波行情會繼續長紅？股市大咖認為現在才是投資人該減碼的時候。 2.現在進場股市，要賺到高投資報酬率相對降低，股市大咖建議投資人可開始佈局避險性商品。

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現在感覺和過去不一樣了！我記得以前，只要國內股市創新高，餐廳或是百貨公司一定是人潮絡繹不絕。曾幾何時，老百姓變得無感，我想主因是股民已經減少了，另外，就是透過保單或是基金，間接參與股市的投資人比較多了。

不光只是台股，甚至是美股，及全球其他地區的股市，在今年以來皆牛氣沖天、持續創新高當中。尤其是美中貿易紛爭及難關皆一一解鎖、迎刃而解，可以想見之前觀望、不敢進場的資金，更是紛紛湧入風險性資產的股市。

當然，各國央行降息也是刺激上漲的因素。不過，行情演變迄今，我卻覺得開始應該要有危機及憂患意識了。畢竟，短期漲幅過大，加上市場樂觀氣氛逐漸加劇，此時此刻的吾人看法：

一、當下絕對不是中長期進場的時機，雖然很多投資人會認為，這時候利空出盡、利多頻傳， 應該是萬無一失。

我卻認為，股市生態並非如此簡單，尤其是反市場操作永遠是贏家法則。所以，除非是短線藝高人膽大，否則先減碼反而是目前的策略。

二、散戶逐漸心癢癢的，空頭也陣亡大半，雖然還不至於一面倒的極度偏多，不過和前幾個月充滿眾多不確定性的環境相較而言，似乎比較明朗化。但，這也符合股票適合買在消息不確定時，賣在消息確認時的基本法則。

三、俗云秋收、冬藏，時序進入立冬，雖然資金依然充沛，行情也不會馬上就急轉直下，然而，現在進場的勝率已經大幅降低，所以期待報酬率也必須調降才是。另外，必須開始布局避險性商品了，諸如期貨、債券、黃金或是VIX恐慌指數型商品，以防萬一。

今年的股市的確跌破許多人眼鏡，尤其是台積電這種大型績優股漲幅也將近3成，更何況許多小型股表現也一馬當先，只是，一些傳統績優股如塑化、紡織卻表現相當遜色。

其實說穿了，這仍然跟基本面有很大的關係，反映在各行各業也是如此。國內消費買氣依然不振，店面出租滿街是，或一些產業休無薪假.....種種現象披露了：有些行業上天堂，景氣頗火紅，但是，更多產業卻是苦哈哈，猶如下地獄。政府如果只是看冰冷的數字，恐怕是無法苦民所苦。

投資是一輩子的事， 我常不厭其煩告訴周遭友人，隨時隨地就要強迫自己進入投資領域，無論是金額多寡，因為機會永遠存在。

只不過，假如在外徘徊就永遠只能當一位旁人或路人甲，另外是學習經驗及曲線皆很重要。唯有建立一套屬於適合自己、且能夠贏多輸少的投資決策模式，那麼才有望提高生活品質及解決只靠死薪水的不變日子，希望讀者能夠有所體悟。

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