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國巨宣布收購美國基美公司 總金額500億元

2019-11-12 10:06經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

國巨（2327）今（12）日上午召開重大訊息說明，宣布將以每股27.2美元，收購美國基美公司（KEMET），現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數，總交易金額約16.4億美元，約新台幣500億元，收購價溢價26%，預計將在2020年下半年間完成收購。

國巨表示，這件 交易已獲得雙方公司董事會決議通過，美國基美公司成立於1919年，為全球知名的高階電子零組件領導供應商，擁有百年的全球品牌知名度，並在美國紐約證券交易所上市掛牌（股票代號KEM），公司總部位於美國佛州羅德岱堡，在全球共有23個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等22個國家，員工總數約為14,000人。

基美的主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等，基美長期耕耘在高階車用電子、工業規格、航太及醫療等領域，並廣度佈局其他產業如智慧型手機、雲端網路設備、無線通訊、綠電能源及5G設備等先進技術的發展，基美的研發設計及製造能力位居業界領先地位，於全球各地擁有超過1,600項的商標及專利。

國巨指出，收購基美公司的策略目的為：一、增加產品組合，擴大提供客戶在電子零組件一次購足的服務；二、擴大國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度；三、發揮基美併購 TOKIN的綜效，讓國巨順利進入高規格導向的日本市場；四、持續強化國巨在車用電子、工業規格及5G等利基型市場的完整佈局；五、透過國巨在大中華區及東南亞市場的深耕佈局及銷售通路，進一步擴大基美的營運規模。

國巨強調，與基美公司的結合，將成為被動元件產業的領導廠商，依據國巨與基美已公布的過去12個月的財報數字估算，雙方擬制性合併營收將達30億美元，約當新台幣900億元，未來更將進一步發揮彼此在通路、技術、製程及管理方面的綜效。

國巨與基美在過去已有多次完成跨國性收購的成功案例，本次交易在雙方各項準備作業完善及得到主管機關核准後，預計將在2020下半年間完成收購，為彼此的客戶與股東創造更高的價值。

國巨新台幣

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