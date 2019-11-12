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國巨以每股27.20美元 拿下美國同業KEMET

2019-11-12 10:01經濟日報 記者呂安涔／即時報導

被動元件大廠國巨（2327），今（12）日則宣布於9時30分召開記者會，國巨已同意以每股27.20美元高於市值的溢價，全現金收購美國被動元件業者KEMET，總金額為16.4億美元，約500億新台幣。

國巨將以18億美元全現金收購美國競爭同業 KEMET，溢價約18.2%。目前KEMET官方也證實了此事，此交易符合股東、客戶及員工的最佳利益。

國巨將透過花旗貸款美金11億美金承諾貸款，截至10月30日為止國巨目前約當現金都還有290億元，公司表示資金充足無虞，若以近90日的股價平均來算，國巨溢價近37%。

KEMET擁有MLCC、鋁質電容、車電產品，併購後有助於提高國巨在車電市場的能見度，有助於利基型產品營運範疇擴增，KEMET將成為國巨旗下子公司，預計明年下半年可完成交易，但還須等待監管批准，交易完成後，KEMET 將成為國巨的全資子公司，其普通股將不在任何公開市場上市。

國巨被動元件股東

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