亞獅康-KY膽道癌試驗解盲結果未達標 股價跌停
2019-11-12 09:57
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
亞獅康-KY（6497）11日暫停交易，公布膽道癌試驗解盲結果，公布的數據未達標，今（12）日股價一開盤就立即跌停，來到8.91元，委賣量達3,000多張。
亞獅康-KY 宣布 VARLITINIB 針對膽道癌之全球性樞紐試驗 TreeTopp 的臨床試驗結果，該研究並未達到共同主要評估指標，對無惡化存活期（PFS）的初步分析顯示 varlitinib 的風險比為 0.9， varlitinib 的整體反應率（ORR）為 9.4%，對照組則為 4.8%，該數據並未顯著達到預先擬定的水準。
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聚焦於臨床階段腫瘤及免疫學之臨床階段生物製藥亞獅康-KY，這項雙盲、隨機、雙臂的全球性研究自全球56處臨床試驗中心招收127位接受過第一線治療但疾病仍惡化的病患，試驗地點包括美國、歐洲、日本、澳洲與其他亞太國家。
Varlitinib合併capecitabine使用時無惡化存活期中位數為2.83個月，對照組無惡化存活期中位數則為2.79個月。Varlitinib的整體反應率（ORR）為9.4%，而對照組則為4.8%。
亞獅康-KY 也表示，雖然試驗並未達到統計上的顯著差異，不過預先規劃的探索性分析證實一個次群組顯示出改善的療效，針對在中國進行varlitinib合併capecitabine治療二線膽道癌病患的JADETREE試驗之回溯性研究支持了這一發現，目前也正在對該數據進行進一步的分析。
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