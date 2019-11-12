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台股開盤上漲36.05點 向11,500點關卡邁進

2019-11-12 09:20經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台積電（2330）、鴻海領軍，台股今（12）日開盤上漲36.05點，開在點11,463.33點，不畏美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少影響，盤中持續向11,500關卡邁進。

由於美中協商仍存不確定性，加上以港股為首的全球市場普遍走低，拖累美股早盤全面低開。不過，在道瓊指數受惠沃爾格林將私有化，且波音將於12月恢復737MAX交機等消息激勵，尾盤小幅收紅，續創歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲10.25點，或0.03%，收在27,691點；標普500指數下跌6.06點，或0.19%，收在3,087.01點；那斯達克指數下跌11.03點，或0.13%，收在8,464.27點；費半指數下跌9.19點，或0.52%，收在1,727.58點。

雖然近期美中第一階段協議傳出雜音，造成市場拉回，不過法人認為，在美股第3季財報優於預期，四大指數持續多頭走勢。且各國央行的寬鬆政策，資金行情持續，對後市展望樂觀。

台股長期均線仍然呈現多頭排列，外資持續買超，短期拉回恰是提供良好買點，建議偏多操作，可以加碼前景較佳之類股，如 5G 概念股、PCB、網通及 IC 測試等族群。

美股台股

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