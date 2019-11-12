波動率預期走升 吳佩奇：跨式策略因應
2019-11-12 08:46
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
國泰證期分析師吳佩奇表示，上周三指數攻上11,668點後，先是短線獲利了結賣壓出籠，使得中小型與金融股率先拉回，接著MSCI調降台股權重的消息，拖累台股跌破5日均線。
然而受到美國川普再次對外宣稱尚未同意中方取消加徵關稅的要求，台幣走弱加上香港抗爭情勢升高等外在因素影響，11日台股出現放量長黑K棒，而且短均線彎頭向下等技術面轉弱的跡象。
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籌碼面部分，雖然外資在現貨部分買超金額擴大，但波動率指數（VIX）值升高至14.49；代表整體市場多空態度的選擇權未平倉P／C值突降至121%的近低；外資在選擇權留倉金額的多空比亦來到1.53的水位，顯示多頭積極逢高獲利了結的心態。
11月4日所留下11,400附近的向上跳空缺口，將是多空雙方重要的角力點，短線行情波動在所難免，若預期波動率將持續上升，可透過同時買進價平的買權與賣權的跨式策略因應。
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