台股交易調到這時段 券商理事長：全民健康又活絡經濟

2019-11-11 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／即時報導



台股調整到哪個時段交易可以顧健康又顧經濟？立委曾銘宗今（11）日倡議金管會研擬延長台股交易時間及放寬漲跌幅限制，以接軌國際。券商公會理事長賀鳴珩雖不表排斥，但拋出二大建議，一是先試行提早開盤、收盤時間，時間改為8時30分到12時30分，以活絡經濟、促進全民健康，二是台灣投資人成熟到風險自負再放寬漲跌幅。

台股站上「萬一」高檔，延長台股交易時間、放寬漲跌幅限制，成為立法院質詢焦點，曾銘宗表示，2015年金管會將台股漲跌幅放寬為10%，不妨趁台股高點擴大漲跌幅限制，如韓國漲跌幅為30%、東京14%到30%，同時東京、韓國、新加坡、香港、紐約、倫敦、新加坡交易時間都比台股長，海外還在交易台灣卻已收盤，投資人要如何避險。金管會主委顧立雄對此持保留態度，以「這兩議題都茲事體大，目前重點先放在明年上路的逐筆交易」回應。

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對於延長交易一案，賀鳴珩認為分為兩種，一是從下午13時30分再延長，另一是分上、下午盤。前者來說，當年台股收盤時間從12時延長至下午13時30分，是為後續再延長交易做準備，但延長交易1.5個小時後，成交量也不見明顯成長，「而且1點半收盤不健康，讓大家都吃便當，忠孝東路餐廳都沒生意了，不利活絡台灣經濟。」後者主要的立論基礎是比照亞洲國家分二段式交易，例如上午盤交易至12時，下午13時30分或14時再開第二盤，「我相信是不太容易。」

賀鳴珩認為修改交易時間，不如先試試將現行開盤時間提早至8時30分，收盤時間提早至12點30分，「收盤後還來及外出吃飯，甚至開球（高爾夫球）運動，對全民都健康，還可促進經濟。」

「漲跌幅可以放寬到無底洞，但投資人成熟度要夠，不然不合宜。」賀鳴珩分析，市場上對於是否放寬漲跌幅分為二派，自由派傾向放寬，但我們政府是少數非常保護投資人的政府，因而相對國外投資人有投資糾紛都是上法院解決，但台灣很多投資人只要有事就會跑到證期局投訴，因而若要放寬漲跌幅限制，前提應該是投資人成熟到風險自負，遊戲規則才可以更積極，否則壓力將落到業界，「站在業者的立場，都會怕怕的。」

賀鳴珩舉鄰近的香港市場為例，停止交易比率達1.4%~1.5%，甚至很多公司在停止交易後回不了市場交易，若以此比率推算台股1,700多家上市櫃公司，則可能下市櫃公司達二、三十家，台灣投資人可能有不少意見。現行狀況下，台股很少有停止交易的公司，近來停止交易的公司大多與大同有關。

至於如何衡量台灣投資人的風險承受成熟度，賀鳴珩建議證交法可將美國、香港、新加坡等交易所的客訴資料，了解哪些範圍屬於法院解決，再進一步衡量台灣投資人的狀況。