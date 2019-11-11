旭暉競拍均價71.69元 13日至15日公開申購
2019-11-11 20:32
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
證交所表示，旭暉應材（6698）今（11）日辦理初次上市普通股競拍，已於上午完成開標，全數順利拍出；得標加權平均價格為71.69元，11月13日至15日將進行公開申購，19日公開抽籤。
旭暉今日興櫃價收79.79元，下跌4.54元，跌幅5.3%。
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證交所指出，旭暉此次辦理初次上市普通股承銷，共採競價拍賣和公開申購。競拍股數計4,112仟股，公開申購1,128仟股。今日參與投標的標單數有924筆，合格標單883筆，以美國標決定競拍價格，開標結果如下：
最低得標價格：68.88元
最高得標價格：85.00元
得標加權平均價格：71.69元
證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，訂旭暉公開申購價格68元，11月13日至11月15日公開申購，19日公開抽籤。
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