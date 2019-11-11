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11檔個股營收至少連六個月成長 獲法人買超

2019-11-11 20:19經濟日報 記者張瀞文／即時報導

上市櫃10月營收全數公布。鴻海（2317）、原相、通嘉等11檔個股營收至少連六個月成長，半年來營收步步高，且本月以來有法人買超加持。基本面優，可望持續吸引資金進駐。

CMoney統計，鴻海、原相、通嘉等八檔個股營收連八個月成長，可成、臻鼎-KY、群電這三檔個股營收則連續六個月成長，且法人本月以來都是買超。這11檔個股仍以電子股為大宗，主要集中在半導體、電子零組件與其他電子，主要有蘋果新機業績提振。

這11檔個股中，以鴻海最耀眼，受惠於iPhone 新機熱銷，10月及今年前十月營收同步創歷年同期新高，且營收連續八個月成長。本月以來，三大法人同步買超鴻海，共敲進30.6萬張，鴻海股價也順利站穩80元以上，月初以來上漲逾9%，遠勝大盤同期間約0.6%的漲幅。

半導體廠原相第3季財報優於預期，同樣是營收連八個月成長，法人買超加持。通嘉是類比IC設計公司，營收連八個月成長，且將迎接第4季旺季。康控-KY也受惠於新iPhone 熱銷，宣德為連接器廠商，同創營收連八月正成長佳績。

新普則為電池模組商，繼第3季營收與獲利創歷史新高之後，10月營收繼續創高，且法人持續看多第4季財報。博智為印刷電路板廠，同樣是八連升與法人加持，股價也跑贏大盤。

生技醫療股康友-KY則是唯一一檔非電子股，疫苗出貨穩定成長，本月以來有法人買超2,200多張，股價大漲9.7%。另外，蘋概股可成10月營收創一年來新高，連六月正成長，前三季賺逾一股本，法人本月以來買超8,800多張；PCB龍頭臻鼎-KY及電源供應器廠群電10月營收同創歷史新高。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，受惠資金潮之外，四大投資主題也是持續推升台股後市的關鍵。明年開始爆發成長的5G產業、去中國化的廠商加速長線自動化需求、帶動下一波產業創新的AI，與健康意識提升所吹起的運動休閒產業，都是接下來值得關注的焦點。

營收鴻海個股

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