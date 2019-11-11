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十大營收成長股 外資喊加碼

2019-11-11 20:14經濟日報 記者趙于萱／即時報導

外資11月持續買超台股，統計本月來熱錢買超、10月營收較9月和去年同期成長，並獲國內15大外資喊進的十大潛力成長股，包括鴻海（2317）、世芯-KY等，有望扮演台股波段行情焦點。

台股今（11）日拉回，但外資買超延續且架構續多，分析師預期，績優股短線修正後醞釀反彈，可待回穩時布局。

據統計，外資看好並買超的10月營收潛力股，三王鴻海、台積電、大立光均上榜，其次有PCB的健鼎、欣興、IC設計股聯詠、世芯、半導體指標南茂、全新，以及第4季旺季的統一超等，外資本月來買超1,300張到29萬張，表現領先。

上述鴻海等三王均受惠iPhone加持，台積電、大立光另外有華為給力，產能一路滿載。摩根大通預期，蘋果接下來一年持續上漲，明年上、下半年的iPhone SE2、5G機種將帶旺蘋概股，對三王評級全數給「加碼」，目標價110元、350元、5,200元。

南茂本月獲外資買超2.2萬張，氣勢不惶多讓；瑞信證券指出，受惠大螢幕手機滲透，拉升TDDI需求，加上OLED DDI供不應求高階封測吃緊，南茂年底產能仍逼近滿載，上調今、明年獲利預測，目標價40元拉高到42元。

聯詠第3季獲利佳，10月營收再創高，美銀、花旗、摩根士丹利、高盛、野村等五外資全喊進，最樂觀的摩根士丹利喊出260元目標價，其他四家也在230元以上；分析師主要看好陸系手機採用TDDI，AMOLED DDI商機也成長，聯詠出貨可期。

世芯日前獲得摩根士丹利初評，點名為大陸飛騰科技崛起的最大受惠股。外資調查，世芯第4季起出貨起色，明後年中國半導體國產化的效益進一步擴張，2019-2021年預估每股純益（EPS）達到6.6元、9.8元、13.7元，有實力問鼎近300元。

欣興、健鼎、全新則有指標性外資加持，包括野村最新將欣興目標價喊上60元，摩根大通看好健鼎攻140元，大和資本領先眾外資喊進全新後，新的目標價又拉升到142元，都是市場前列。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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