美時10月合併營收7.3億元 年增近四成
2019-11-11 18:40
經濟日報 記者陳書璿
／台北即時報導
特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）10月合併營收7.3億元，較去年同期成長39.6%，今年成長29.8%。美時表示，受惠上個月遞延訂單貢獻與授權產品外銷出貨增溫，10月營收與產品組合表現皆不俗，其中外銷出貨佔營收比重近三成，可見利基選題、整廠輸出的一站式營運模式已有穩定貢獻。
美時第3季營收19.8億元，較上一季增加5%且較去年同期增加近25%，創單季歷史次高。美時表示，海外子公司9月營收較8月回升19%，主要是因部分韓國B2B客戶訂單出貨，以及印度子公司較高的臨床試驗收入貢獻。
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此外，美時的血癌藥物 Lenalidomide也於9月時，由歐洲前三大學名藥廠在歐洲部分市場上市，貢獻了較高額的授權金，且進一步拓展該藥物的上市範圍；不過，上述正向發展受到銷往美國的戒癮含片Buprenorphine/Naloxone 於當月延遲出貨，以及台灣本地業務因颱風假造成出貨天數短少影響。
美時進一步解釋，由於公司仍持續雙邊拓展業務版圖，包含在全球各地上市特殊學名藥，並逐步擴大亞洲市場足跡，今年前3季累計較去年同期增長29%，表現不俗。
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