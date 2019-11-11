親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

打擊基層士氣？太陽花國賠案，判決書怎麼說？

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書反駁：停止污衊

中華電10月營收175.4億元 每股盈餘0.32元

2019-11-11 18:39經濟日報 記者吳凱中／即時報導

中華電（2412）受固網語音營收持續下降、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，導致10月營收較去年同期減少，每股盈餘（EPS）為0.32元。

中華電今（11）日公布自結營收概況。10月營業收入為175.4億元，較去年同期減少，主因固網語音營收持續下降、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，資通訊專標案營收亦減少，抵銷行動銷貨收入因iPhone 11系列機型銷售佳而較去年同期成長，及MOD營收的增加

中華電營業成本及費用為143.6億元；營業淨利為31.8億元；稅前淨利為32.3億元；歸屬於母公司業主之淨利為25.0億元；每股盈餘為0.32元。

截至10月底止，光世代寬頻用戶數為362.8萬戶，60Mbps以上的客戶數212.1萬戶，其中，100Mbps以上客戶達155.8萬戶。MOD客戶數達208.9萬戶，行動通信總客戶數達1,065.9萬戶。

營收中華電

相關新聞

台股失守10日均線 大跌152.26點收11,427

2019-11-11 14:01

趁台股高檔延長股市交易時間？ 顧立雄：券商反彈

2019-11-11 11:23

台灣股票博物館 推集保結算所30年特展

2019-11-11 14:42

ETF最前線／多頭避開反向 美元強勢 A股補漲有望

2019-11-11 14:42

季報月績雙犀利 鈺齊、泰昇聚人氣

2019-11-11 14:41

群聯、威剛逆勢改寫波段新高

2019-11-11 14:41

台股挫152點 跌破10日線

2019-11-11 14:41

蘋概三王腿軟 台股重挫逾150點

2019-11-11 14:08

廣穎前三季獲利0.83億元 年增逾3倍

2019-11-11 13:07

台股延長交易時間或擴大漲跌幅 金管會態度保留

2019-11-11 12:29

14檔10月營收創新高 法人買超股

2019-11-11 12:12

台股盤中跌逾百點 回測10日均線

2019-11-11 11:31

投資人苦求明牌 其實飆股就在廣告中...

2019-11-11 09:57

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:48

雙11購物節助威 中國消費股最受惠

2019-11-11 09:36

回檔修正 台股早盤挫逾百點跌破11,500關卡

2019-11-11 09:16

台股短線震盪 中長期有望維持多頭格局

2019-11-11 07:55

消息面左右市場 留意落後補漲的非電子類是否接棒演出

2019-11-11 07:55

掃貨台股 外資今挑戰14年最大波段買超

2019-11-10 23:36

這一波…外資買超挑戰2,000億

2019-11-10 23:11

周線連四紅 偏多布局

2019-11-10 23:07

小摩：報酬率7.5％ 可長抱

2019-11-10 23:07

市值創高股 大盤強中強

2019-11-10 22:57

就市論勢／金融、塑化 盤面亮點

2019-11-10 22:27

梁彥平專欄／低基期績優股 潛利大

2019-11-10 22:25

一周盤前股市解析／封測、工具機族群 聚光

2019-11-10 22:25

利基型成長股 法人挺

2019-11-10 22:25

貿易戰關稅消息紛雜 投信看好台股長線仍偏多

2019-11-10 17:18

就市論勢／半導體金融股 可留意

2019-11-08 23:51

電商、高殖利率族 亮點

2019-11-04 23:44

就市論勢／企業盈餘好轉 偏多操作

2019-11-01 23:31

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

國巨、大聯大將公布重大訊息 12日同步暫停交易

2019-11-11 18:38

台股失守10日均線 大跌152.26點收11,427

2019-11-11 14:01

回檔修正 台股早盤挫逾百點跌破11,500關卡

2019-11-11 09:16

投資人苦求明牌 其實飆股就在廣告中...

2019-11-11 09:57

這一波…外資買超挑戰2,000億

2019-11-10 23:11

台積、大立光 可長抱

2019-11-10 22:24

富邦金前十月賺560.8億元、EPS 5.22元 拿下金控獲利王

2019-11-11 16:11

市值創高／富邦金、國泰金 績效靚

2019-11-10 22:56

利基型成長股 法人挺

2019-11-10 22:25

台股短線整理壓力大 月線多頭趨勢未變

2019-11-11 17:16

小摩：報酬率7.5％ 可長抱

2019-11-10 23:07

國巨第三季獲利優於預期 外資報告按讚

2019-11-11 14:40

新iPhone助攻 可成Q3每股賺4.41元

2019-11-10 23:12

趁台股高檔延長股市交易時間？ 顧立雄：券商反彈

2019-11-11 11:23

三王領跌 台積電回測300元支撐、市值3天縮水2,891億

2019-11-11 11:42

市值創高／鴻海、台積電 買盤簇擁

2019-11-10 22:57

台股盤中跌逾百點 回測10日均線

2019-11-11 11:31

汽車零件廠 Q4營運向上

2019-11-10 22:27

市值創高／大立光、聯發科 接單旺

2019-11-10 22:57

長科回台擴產 拚當全球導線架龍頭

2019-11-10 22:26

掃貨台股 外資今挑戰14年最大波段買超

2019-11-10 23:36

瑞昱、穩懋 認購搶鏡

2019-11-10 22:32

周線連四紅 偏多布局

2019-11-10 23:07

市值創高股 大盤強中強

2019-11-10 22:57

蘋概三王腿軟 台股重挫逾150點

2019-11-11 14:08

崑鼎獲利穩 配息率逾85％

2019-11-10 22:29

第一類接觸／崑鼎今年估賺一股本

2019-11-10 22:29

14檔10月營收創新高 法人買超股

2019-11-11 12:12

台股短線震盪 中長期有望維持多頭格局

2019-11-11 07:55

群聯、威剛10月營收亮眼 今股價雙雙逆勢上揚

2019-11-11 12:00

台股延長交易時間或擴大漲跌幅 金管會態度保留

2019-11-11 12:29

華通Q3「三率三升」 股價大漲逾7%

2019-11-11 11:01

國鼎胰臟癌新藥 大突破

2019-11-10 22:21

梁彥平專欄／低基期績優股 潛利大

2019-11-10 22:25

乾杯10月營收2.47億元 年增24.6%

2019-11-11 14:51

旺季加持 台泥10月營收衝今年最高

2019-11-11 15:43

一周盤前股市解析／封測、工具機族群 聚光

2019-11-10 22:25

市值創高／和泰車、億豐 獲利亮眼

2019-11-10 22:57

穎崴 月中登錄興櫃

2019-11-10 22:22

興櫃五強 上周漲逾一成

2019-11-10 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top