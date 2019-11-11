中華電10月營收175.4億元 每股盈餘0.32元
2019-11-11 18:39
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
中華電（2412）受固網語音營收持續下降、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，導致10月營收較去年同期減少，每股盈餘（EPS）為0.32元。
中華電今（11）日公布自結營收概況。10月營業收入為175.4億元，較去年同期減少，主因固網語音營收持續下降、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，資通訊專標案營收亦減少，抵銷行動銷貨收入因iPhone 11系列機型銷售佳而較去年同期成長，及MOD營收的增加
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中華電營業成本及費用為143.6億元；營業淨利為31.8億元；稅前淨利為32.3億元；歸屬於母公司業主之淨利為25.0億元；每股盈餘為0.32元。
截至10月底止，光世代寬頻用戶數為362.8萬戶，60Mbps以上的客戶數212.1萬戶，其中，100Mbps以上客戶達155.8萬戶。MOD客戶數達208.9萬戶，行動通信總客戶數達1,065.9萬戶。
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