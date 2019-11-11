南山人壽10月虧損501萬元
2019-11-11 18:28
經濟日報 記者陳美君
╱台北即時報導
南山人壽今（11）日公布，10月合併新契約保費約為新台幣69億元，總保費約為新台幣292億元，自結獲利損失約為新台幣501萬元。
南山人壽指出，南山人壽一向秉持穩健經營原則，除重視獲利目標外更兼顧風險管理；本月除即時掌握巿場脈動實現獲利外，調整權益投資標的，以健全資產品質，為未來可能的市場波動預作準備，導致本月出現虧損501萬元；但截至今年10月為止，累計自結獲利387億，仍較去年同期成長42%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
南山人壽10月合併新契約保費約為新台幣69億元，業績動能貢獻來源以意外及健康險(A&H)、保障型商品為主，傳統型期繳商品亦持續有穩定銷售量。
南山產物10月業務持續穩定成長，總保費收入達新台幣5.01億元，較去年同期成長20%。其中個人險簽單保費收入達新台幣3.89億元，較去年同期成長19%。因適逢十月國慶連假，民眾提前規劃出國旅遊，進而帶動旅行綜合保險 (包括旅遊平安險與旅遊不便險)業績，保費收入較去年同期成長50.7%。
留言