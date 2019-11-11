四大績優股抗震 法人調升目標價
內資大賣股，台股今（11）日在賣壓湧現下，終場大跌百點摜破10日線大關，不過業績強勁股逆勢抗震，包括華通（2313）、臻鼎-KY、鈺齊-KY、龍巖等四大績優股出線；法人預期，相關個股評價持續提升，可列為進可攻退可守標的。
台股今獲外資連21買，波段買超1,655億元，創下近14年買超紀錄，惟內資思危拖累盤勢，少數華通、鈺齊、龍巖等業績強股抗震，臻鼎雖跌但架構仍強。
華通第3季每股純益（EPS）1.24元，擊敗市場預測，今開高大漲5%；繼外資里昂證券先喊出50元目標價後，內資也紛紛上修，最高喊上60元。
里昂分析，HDI板需求拉升，帶動華通產能一路滿載，明年5G手機競推還會刺激HDI板商機擴大。里昂對華通本季的EPS推估約0.64元，較去年同期成長七成，明年預估3.47元。
大型投顧認為，過去華通2017年經歷手機主板升級，今年重演升級帶動營收、毛利率、獲利三升，且此次5G手機使傳輸頻率和晶片承載數增加，將形成面積、材料和製程三面演進，明年華通表現可能進一步優於預期，EPS上修到4.26元。
投顧並看好，臻鼎受惠5G手機出貨，將跟上PCB股反彈行情。在先前有法人喊出180元目標價後，另一家投顧也上調到168元。
投顧分析，臻鼎第3季營收僅年增0.7%，但9月起轉強，10月創高，反映高階產品已調整到位。以台郡法說會判斷，臻鼎第4季獲利有機會再度優於預期，全年賺進一個股本，明年持續成長到11至12元。
鈺齊10月營收跳增六成，上周五（8日）又獲MSCI納入成分股，股價沿5日線走高。
大型投顧指出，鈺齊業績淡季不淡，目前訂單能見度有4個月，加上明年奧運年有望延續拉貨、公司又有產能開出，看好鈺齊生產規模擴大，明年預估EPS上修到1.92元，目標價跟進上調。
至於龍巖處分資產和彰銀持股，市場推估EPS跳升到10元，今日帶量大漲。法人分析，龍巖10月預售塔墓回升到2億元，中國溫州案第一期223座將完工，明年預計1,677座完工，今、明年獲利估10.2元、4.3元，股息殖利率同步看增至3~6%。
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