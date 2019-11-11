台股短線整理壓力大 月線多頭趨勢未變

2019-11-11 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／即時報導



台股今（11）日早盤受到美中貿易談判仍存在不確定因素，加上整體中小型股走勢偏弱下，指數開低後呈現震盪走低，大盤在承接買盤力量薄弱下，指數維持在平盤之下持續走低，終場指數重挫152點，收11,427點，成交量能為1,496億元，指數連續三天下跌。

就技術分析來看，四大指數上周日KD指標均出現高檔轉弱的跡象，本周KD交叉往下開口持續擴大，預期KD指標仍有持續下滑壓力，至於5日RSI指標上周櫃買市場領先跌破50多方區，今日只剩下金融類股維持在50之上，以技術指標來看，目前除金融外，其餘類股指數均有整理機會。

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國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，至於從周線來看，四大指數周KD指標除了櫃買上周KD 指標偏向弱勢外，其餘仍偏多方，但本周預期均有機會在高檔轉弱下，周線盤勢偏向整理，其中大盤、電子類股指標相對高檔，留意轉弱後的風險；在月線上，多方趨勢仍未改變，因此，若就技術指標來看，目前短、中趨勢對多方不利，指數恐有震盪機會，近期操作上不宜過度偏多。

就量價結構來看，今日呈現價跌量增，量價結構不力多方，上周五指數在跌破5日線，今日因5日線將扣抵推升至11,644點，在大盤無法越過扣抵值下，5日均線出現下彎，短線有整理必要，預計月線以及11月4日跳空缺口11,399~11,454點的缺口有機會遭到回測，建議5日線未站回前，操作宜保守。