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富邦媒10月營收年增19.2% 雙11有望再創高點

2019-11-11 16:11經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

富邦媒（8454）今（11）日公告10月營收40.7億元，較去年同期成長19.2%，創歷史同期新高，主要是周年慶買氣挹注，行動購物業績較去年同期成長37%，業績占比約為67%；今年前十月營收399.9億元，年增約21%，同樣再攀歷史同期高點。

富邦媒表示，10月在周年慶買氣的挹注下，momo網路購物營運表現維持雙位數成長，年增約24%；行動購物業績較去年同期成長37%，五大品類皆保有雙位數成長，成長前三名分別為3C家電年增達33%、居家生活成長27%、運動休閒成長23%，表現亮眼。

富邦媒旗下momo購物網年度盛事「雙11超狂購物節」也在11日正式開打，不到10分鐘業績即破億元，而momo根據統計表示，雙11凌晨開跑前一小時，累計網站湧入人數高達80萬，為平日的3倍，業績亦較平日成長20倍。

統計至11月11日上午9時，即時在線人數較平日成長3倍，訂單數較平日成長7倍，業績更較日均同時段成長20倍。

活動起跑第一時間熱銷十大商品包括iPhone 11 Pro Max、dyson手持無線吸塵器、Lenovo電競筆電、SAMSUNG Galaxy Note 10+、倍潔雅衛生紙、滿意寶寶紙尿褲、Ariel 3D洗衣膠囊、3M細滑牙線棒、嬌生純水柔濕巾等。

富邦媒總經理谷元宏説，本次雙11要挑戰業績、人次和訂單全部翻倍，由於今年沒有當機問題，有望刷新去年雙11當日12億元業績的記錄。

富邦媒11日股價收283元，下跌2.5元。

富邦媒雙11活動正式開跑。富邦媒／提供
富邦媒雙11活動正式開跑。富邦媒／提供
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