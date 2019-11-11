台灣晶圓代工業Q3營收創新高 全年將優於全球

2019-11-11 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台灣晶圓代工業第3季營運表現亮眼，主要廠商台積電(2330)、聯電、世界先進合計營收達108.4億美元，季增18.8%，超越去年第4季，再創歷史新高；展望第4季，即使世界先進營收展望相對保守，但在5G續助台積電業績及聯電購併擴大產能與出貨下，台灣晶圓代工業營收可望再創新猷。

全年來看，因諸多不利因素干擾，台灣晶圓代工業產值恐出現微幅衰退，同時，產能擴充動能也將來到近年新低，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，仍有許多要素可使產值在2020年獲得改善。

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台灣晶圓代工業第3季營收表現耀眼，台積電強勢表現為主因，其成長動能來自智慧型手機與高效能運算平台，兩平台也推升台積電28奈米及以下先進製程營收佔比逼近7成，帶動台灣晶圓代工業整體先進製程營收佔比突破6成，創歷史新高，並推升台灣晶圓代工平均單價(ASP)連2季成長。

展望第4季，縱使總體經濟不確定因素干擾市場需求與客戶庫存去化速度，世界先進展望相對保守，但5G相關晶片推升台灣主要晶圓代工廠出貨；同時，台積電與格芯(Globalfoundries)專利戰和解落幕，掃除台積電短期營運干擾，預估台灣晶圓代工業營收可望再突破第3季水準。

整年來看，受全球景氣疲弱等因素影響，台灣晶圓代工業產值預估出現微幅衰退，但表現仍優於全球晶圓代工產業。陳澤嘉分析，美國在2019年12月對中國大陸加徵關稅清單仍可能如期執行，恐影響半導體需求，但2020年隨5G普及加速、台廠購併日本半導體業者產生綜效、大陸晶片去美化政策推升對台晶片需求等帶動，有助提升台灣晶圓代工業產值。